Divulgação - Candidatos do PT e do Novo foram os líderes da votação em Juiz de Fora

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou o primeiro turno na frente. Em Juiz de Fora, Lula obteve 52,62% dos votos, liderando em todas as seções da cidade. Ao todo, o petista teve 167.048 votos. Jair Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno, ficou em segundo lugar em Juiz de Fora com 38,41% da votação, um total de 121.945 votos.

Em relação ao Governo, Romeu Zema (Novo) foi eleito no primeiro turno. Zema teve 55,27% dos votos em Juiz de Fora, recebendo 155.127 votos totais na cidade, liderando em todas as seções no município. Alexandre Kalil ficou na segunda colocação, com 33,69% dos votos, 94.564 totais.