Reprodução - Ocorrência Policial

Um homem, de 29 anos, foi assassinado no bairro Filgueiras na madrugada deste saábdo (02), em Juiz de Fora. O suspeito, um homem de 24 anos, ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, perto de um bar, onde foi vista saindo na companhia de alguns rapazes. Não houve briga no local.

Ainda, de acordo com o boletim, ao lado do corpo foram encontradas uma garrafa quebrada e pedras com sangue. O óbito foi constatado pelo SAMU ainda no local. O irmão do suspeito de cometer o crime disse que o mesmo estaria envolvido em brigas para conseguir dinheiro para comprar droga. A PM segue em rastreamento.