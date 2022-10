PMMG - Polícia prende quadrilha que atuava com roubo de veículos em Juiz de Fora

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu na noite deste domingo (02), uma quadrilha especializada em roubo de veículos em Juiz de Fora. No total oito pessoas foram presas em flagrante, sendo cinco homens e três mulheres.

Segundo informações da PM, no período de 30 de setembro a 01 de outubro a quadrilha de roubos de carros estava agindo em Juiz de Fora. Nessas ocorrências as vítimas relataram que infratores armados de pistola as abordavam anunciando o roubo, subtraindo seus veículos e pertences pessoais.



Na noite de domingo (02) a polícia recebeu uma denúncia de que um dos veículos roubados, um Honda Fiat Prata, estaria estacionado em uma garagem no bairro Novo Triunfo. As equipes envolvidas na operação visualizaram o veículo e fizeram um cerco no imóvel, tendo um dos autores tentado evadir pulando um muro nos fundos da casa, contudo foi contido e preso pelos policiais. Foi localizado ainda um casal no interior do imóvel, os quais estariam envolvidos com a quadrilha e seriam os responsáveis pela receptação daquele veículo. O casal também foi preso em flagrante e o veículo apreendido.

Após serem colhidas maiores informações com os suspeitos que foram presos, as guarnições policiais continuaram as diligências, deslocando até o bairro Santos Dumont. Chegando nos locais apontados, os policiais localizaram mais três homens e duas mulheres, dentre estes o homem apontado como o chefe da quadrilha, o qual apresentou um documento falso aos policiais, mas devido ter entrado em várias contradições em seu relato, acabou sendo identificado o seu nome verdadeiro.

Foi encontrado em posse da quadrilha, um cartão de plano de saúde de uma das vítimas de roubo de veículo, ocorrido no dia 30 de setembro, três armas de fogo, sendo uma pistola Glock G17, calibre 9mm, uma pistola Bersa TPR9, calibre 9mm e uma pistola Taurus 838C, calibre 9mm, cinco carregadores, vinte e oito munições calibre 9mm e treze munições calibre .380, dois rádios comunicadores, dez aparelhos celulares e $428 reais.



No veículo que estava com os suspeitos, um Fiat Punto Branco, havia sinais de adulteração, e pela possibilidade de ser um veículo clonado, também foi apreendido para vistoria e confirmação dessa condição pela perícia técnica.



Todos os suspeitos presos, bem como o armamento e materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Plantão para as providências de polícia judiciária subsequentes.