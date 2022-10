Reprodução internet - Granizo foi registrado em bairros da Zona Norte

Um destelhamento no Bairro Paula Lima foi registrado na tarde desta terça-feira (4), na Zona Norte de Juiz de Fora, conforme a Defesa Civil, não foram registradas vítimas. A região concentrou o maior volume de precipitação na cidade, segundo o órgão. Nos últimos 20 minutos, foram registrados 28,3mm no Bairro Ponte Preta, 27mm no Bairro Industrial, 22,7mm no Igrejinha e 20mm na Represa João Penido.

Também em bairros da Zona Norte, no início da tarde, a ocorrência de granizo foi registrada pela população. Nos Bairros Igrejinha e também em Dias Tavares. Confira nas imagens abaixo. De acordo com o professor de Geografia, Renan Tristão, há vários fatores e condições responsáveis por causar as tempestades que ocorrem desde a segunda-feira (3).

"A convergência de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, formando baixas pressões, conhecidas como cavados. Além disso, a passagem de frente fria pelo oceano e um fluxo de umidade que vem da Amazônia", ressalta o professor. Ele explica que essas condições que favorecem as tempestades não devem permanecer na Zona da Mata até o fim de semana. Há,de acordo com Renan possibilidade de chuvas, mas as tempestades ocorrem em pontos isolados nos próximos dias.

Abrigo Emergencial

A Prefeitura de Juiz de Fora definiu a continuidade do acolhimento à população em situação de vulnerabilidade, instituído por meio do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas em maio deste ano. A ação emergencial ocorre na Rua José Calil Ahouagi, 592, Centro.

O abrigo foi criado em parceria com a Secretaria de Governo (SG), Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social (SAS), e disponibiliza 60 vagas de acolhimento. Foi montada uma estrutura para atender as pessoas em situação de rua com condições de repouso noturno, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, banho, higiene pessoal, vestuário, alimentação, encaminhamentos para serviços socioassistenciais e atividades coletivas.

O serviço vai funcionar das 9h às 7h, com equipes de trabalho compostas por assistente social, educadores, serviços gerais, cozinheiro e coordenação para gerir o serviço e a qualidade do atendimento prestado. O responsável por encaminhar as pessoas que podem participar da ação é o Serviço de Abordagem Social, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua (Centro Pop), encaminhamentos dos serviços, programas da rede socioassistencial e demanda espontânea.









Em Dias Tavares, também na Zona Norte, na entrada do Aterro Sanitário, o volume de chuvas chamaram atenção.