Após o anúncio da vitória de Lula (PT) para presidente do Brasil, caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) interditaram rodovias pelo país nesta segunda (31) e a onda de protestos continua nesta terça (01). Em Juiz de Fora a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou quais pontos estão interditados ou com retenções. Veículos menos e ônibus estariam sendo liberados para seguir viagem.

No sentido Juiz de Fora/Rio as duas faixas estão interditadas no KM 793. Há um congestionamento de 300 metros, sentido Juiz de Fora, e 500 metros, sentido Rio de Janeiro.

Em Petrópolis, a BR 040 está funcionando em meia pista no KM 62 em ambos sentidos. O trânsito está lento e tem 2km de retenção, sentido Juiz de Fora, e 1km retenção, sentido Rio de Janeiro.

Na madrugada desta terça (01) apoiadores de Jair Bolsonaro sentaram no asfalto para impedir que a PRF retirasse os caminhões da rodovia. Veja o vídeo abaixo.

