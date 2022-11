PJF - Reprodução

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que a partir desta segunda-feira (31) a Rua Professor José Ribeiro, no bairro São Pedro, passa a operar em mão única. A circulação na via funcionará no sentido da Rua José de Rezende Bastos para a Avenida Presidente Costa e Silva.



O trecho da Rua Professor José Ribeiro entre as Rua José de Rezende Bastos e Rua Herman Toledo, permanece com a operação em mão dupla.