Foto: Nelson Resende - Situação de um terreno no bairro Poço Rico tem sido um problema aos residentes

Moradores do bairro Poço Rico, Região Sudeste de Juiz de Fora, vem enfrentando problemas devido a um terreno, que fica localizado na rua Osório de Almeida, próximo ao Viaduto Engenheiro Renato José Abramo. De acordo com os residentes, o local está servindo como depósito de lixo e entulho. Além disso, o mato alto favorece no aparecimento de animais como cobras e ratos, além da preocupação com doenças causadas pelo mosquito da dengue.

Moradora do bairro Poço Rico há 30 anos, Joana Darc Pereira, de 59 anos, reside na divisa do terreno. De acordo com ela, o problema vem acontecendo antes da inauguração do viaduto. Ela alega que em agosto de 2020, a empresa contratada pela PJF, teria danificado a sua casa durante as obras. A empresa teria ressarcido a mulher construindo um muro no entorno do imóvel, além de realizar outras obras na casa onde ela reside.

Porém, de acordo com a moradora, na estrutura construída em volta da casa, foram aplicadas placas de grama, que segundo a mulher, em período de chuva, absorve a água, causando pequenas inundações para dentro do quintal de casa. Ainda de acordo com a moradora, o terreno tem sido usado para o consumo de drogas, além de já ter flagrado pessoas ateando fogo no local.

"O meu muro está com rachaduras da obra que teve aqui. Eu não posso nem arrumar por conta do terreno e agora a gente tem que conviver com sujeira. Já jogaram animal morto nesse terreno, entulho... Tudo o que você imaginar. Já reclamei com a Prefeitura várias vezes e não fui atendida. Eu já fotografei pessoas entrando aqui para usar drogas, para fazer as necessidades, já colocaram fogo e tudo."

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o terreno citado passou por limpeza entre os dias 10 e 18 de agosto. O Executivo pede a colaboração da população para que faça o descarte correto de resíduos em locais apropriados. Ainda de acordo com a PJF, uma nova limpeza corretiva no local será alinhada, junto ao Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário e a diretoria do Demlurb, de forma a sanar eventuais transtornos à comunidade circunvizinha.

Pedidos de limpeza de em locais públicos devem ser feitos ao Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que atende demandas urbanas da população através do número (32) 3690-7241 via telefone ou WhatsApp.

