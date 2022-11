Arquidiocese de Juiz de Fora - Reprodução

O Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino anunciou, na terça-feira (01) a data e o local da última Missa do Impossível de 2022. O comunicado foi feito no fim da celebração que reúne milhares de pessoas no Rincão Senhor do Bonfim, anexo à Matriz Santa Rita de Cássia.

Uma das novidades deste ano é que a Eucaristia será realizada em um domingo, dia 11 de dezembro, para possibilitar a participação de mais pessoas e não afetar o trânsito e o comércio da cidade. Isso porque o local também será diferente: a última Missa do Impossível acontecerá na Praça da Estação, no Centro de Juiz de Fora, a partir das 17h.

Segundo afirmou Padre Pierre, depois de dois anos sem celebrá-la de forma presencial, o espaço precisava ser maior. “Nós estamos trazendo a Missa para o domingo por um detalhe: como é véspera dos horários de Natal, a gente tem que pensar na gente, mas nos outros também. Se eu fizesse no centro da cidade, numa terça-feira, eu ia congestionar o trânsito inteiro, atrapalhar os comerciantes e não quero isso; eu quero que os comerciantes estejam na missa”, afirmou. O sacerdote ainda destacou que a Eucaristia sendo realizada no final de semana, possibilita a vinda de caravanas de outras cidades. “Nós teremos disponibilidade para ir lá sem atrapalhar ninguém, porque o que nós queremos é celebrar. Nós somos da paz e queremos celebrar a vida, queremos receber os milagres de Deus.”

Para ajudar a custear a missa, que, segundo Padre Pierre, tem um custo muito alto devido à estrutura que precisa ser montada, a Paróquia Santa Rita de Cássia está realizando uma ação entre amigos, com venda de rifas a R$ 2. No dia 11, será sorteado um bracelete de ouro que vale R$ 10 mil, segundo afirmou o presbítero.

