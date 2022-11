Freepick - Arma de fogo

Um adolescente de 17 anos foi detido na tarde de quinta-feira (3) com arma de fogo no bairro Granjas Betânia. A Polícia Militar fazia patrulhamento, quando o suspeito foi abordado, já que é conhecido no meio policial por possíveis envolvimentos em crimes na região.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a abordagem ele admitiu possuir uma arma de fogo. A PM conseguiu localizá-la e apreendeu além da pistola calibre 380, um carregador com 19 munições.

O adolescente foi conduzido à delegacia com seu responsável legal.

