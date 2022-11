Reprodução internet - Populares atearam fogo no carro de suspeito de estupro de vulnerável

Um homem que ainda não teve a idade divulgada é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a sobrinha de 11 anos. De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, que ainda atua no local do ocorrido, na manhã desta sexta-feira (4), populares ficaram sabendo a respeito do estupro, invadiram a casa do suspeito, tombaram o carro dele em via pública e atearam fogo no automóvel. Os policiais ouviram a sobrinha do autor, uma criança de 11 anos, que confirmou que é molestada por ele desde os oito anos.



Uma equipe do corpo de bombeiros controlou o incêndio do veículo, a polícia militar procedeu com a retirada do suspeito do local, a perícia realiza os trabalhos de praxe e a vítima foi encaminhada para passar por exames médicos.

