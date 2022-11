Foto: PMMG - Materiais apreendidos pela PM

Foi preso pela Polícia Militar o autor do homicídio ocorrido no bairro Sagrado Coração, na região Sul de Juiz de Fora, no último dia 01 de novembro. Com o autor, foram presos outras duas pessoas que estavam dentro de um veículo roubado pelos suspeitos na BR040, no KM 79, próximo ao Expominas. De acordo com a PM, os homens tem idades entre 28 e 33 anos. Eles foram abordados pelos agentes na Estrada Vicinal que dá acesso ao Distrito de Humaitá. Com os autores foram encontrados 01 Pistola cal. 9mm e

17 Cartuchos cal. 9mm. O veículo foi recuperado e os homens foram presos. Eles irão responder por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Foto: PMMG - Materiais apreendidos pelos agentes

