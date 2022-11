Divulgação Polícia Militar - Arma foi utilizada para realizar o assalto

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite da sexta-feira (4), após roubarem um veículo na BR-040. Os autores estavam armados com uma pistola de 9mm e com 17 munições intactas. De acordo com o registro da ocorrência, um casal trafegava pela BR-040, em direção a uma lanchonete, quando foi abordado próximo ao Expominas. O suspeito anunciou o assalto, expulsou o casal do veículo em que estavam e fugiram.



As vítimas tiveram a ajuda de populares para chegar à sede da 99ª Companhia da PM, localizada no Bairro São Pedro, onde fizeram uma denúncia. Com as informações fornecidas por elas, as equipes fizeram rastreamento e identificaram um outro veículo com suspeitos que tinham características semelhantes às descritas pelo casal.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, realizando manobras perigosas, conforme destacou a policia no registro. Na altura do Bairro Fazendinhas São Pedro, foi feito um cerco para bloquear a passagem dos infratores. No veículo havia três pessoas, inclusive, o homem que abordou as vítimas com uma arma de fogo em punho. Na varredura, os policiais encontraram uma mochila e uma

bolsa, bem como os materiais que estavam no interior do veículo roubado e que eram de propriedade das vítimas. Além disso, a pistola calibre 9mm, com a munição também foi localizada na revista.



Os envolvidos confessaram a autoria e levaram os policiais a uma cachoeira, local de difícil acesso, em que o carro do casal foi abandonado. O registro também informou que um dos autores tem envolvimento no homicídio registrado no Bairro Sagrado Coração, no dia 1º de novembro. Os infratores foram presos e todo o material apreendido com eles foi encaminhado para Delegacia.