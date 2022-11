Isabella Oliveira - Reprodução

Juiz de Fora começa a semana com alerta amarelo de chuva para a cidade de acordo com Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo Claudemir a chuva pode chegar a 50mm acumulados com raios e rajadas de ventos de 40 a 60km/h.

Durante a semana o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e trovoadas principalmente na parte da tarde. Claudemir explica que isso acontece devido as áreas de instabilidade que ganharam força em Minas Gerais.

Os termômetros podem bater a mínima de 15ºC e a máxima de 25ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 55% durante a semana.