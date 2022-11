Divulgação Redes sociais - Viaturas da polícia militar estão no local levantando informações sobre o caso

Um homem que ainda não teve idade revelada foi alvo de tiros no Bairro Santa Rita, na tarde desta segunda-feira (7). A Polícia Militar está no local levantando informações a respeito do ocorrido. De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça. O Samu foi acionado para constatar o óbito.

O registro do caso está em andamento e, em breve, a ACESSA.com atualiza as informações.