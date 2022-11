PMMG - Ocorrência

Duas pessoas sofreram em uma tentativa de homicídio no fim da tarde desta segunda-feira (07) no bairro Vila Esperança, região Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações preliminares da PM, três pessoas, que não tiveram a identidade reveladas, incluindo um adolescente, teriam assaltado um motorista de aplicativo.

Após o roubo, os indivíduos atiraram em duas pessoas que estariam passando em via pública. As vítimas não sofreram nenhum ferimento e conseguiram escapar das balas. Os militares foram acionados e conseguiram prender os dois autores e apreenderam o adolescente. Com eles, foram encontrados uma arma de fogo e várias munições.

O caso está sendo registrado na delegacia.

A ocorrência segue em andamento