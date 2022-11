PJF - Reprodução

Em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade celebrada nesta quarta-feira (09), a Visita Guiada dos dias 12 e 13 tratará do tema Liberdade durante as duas visitas espontâneas de 11h e 15h. Durante o passeio, os visitantes terão a oportunidade de fazer uma atividade de lazer ao ar livre, aproveitando os espaços de natureza ofertados pelo Parque Municipal de Juiz de Fora.



Nos dias 19 e 20, o tema será Dia Internacional dos Estudantes e Dia Nacional da Consciência Negra, datas que são comemoradas nos próximos dias 17 e 20, respectivamente. O objetivo é expor a contribuição dos estudantes para as visitas, tanto os estagiários quanto os alunos que o Parque Municipal recebe para as visitas agendadas. No domingo, dia 20, Dia da Consciência Negra, serão abordados temas históricos sobre o porquê desta data tão importante no calendário nacional.



E no último final de semana do mês, nos dias 26 e 27, o tema será um dos maiores patrimônios culturais do nosso país, a Onça-Pintada. O dia da Onça-Pintada é comemorado no dia 29, sendo o maior felino das Américas, topo da cadeia alimentar e símbolo da conservação da biodiversidade brasileira. Nesta visita serão abordadas histórias de aparecimento de onças em Juiz de Fora e também da importância do animal para a natureza.



As Visitas Guiadas acontecem aos sábados, domingos e feriados, às 11h e 15h, com encontro na praça central. Todas as visitas serão guiadas por turismólogos e estagiários de Turismo.



O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.

As Visitas Guiadas do Parque Municipal são um dos maiores atrativos do local, levando aos visitantes lazer e conhecimento sobre a natureza. Durante o mês de novembro, aos finais de semana, as visitas serão temáticas. Foram escolhidas datas comemorativas que se relacionam com o parque para as visitas: Dia da Cultura e da Ciência, Dia Mundial da Liberdade, Dia Internacional dos Estudantes, Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Nacional da Onça-Pintada.

