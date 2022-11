Reprodução Internet - Dia do doador de sangue é comemorado em 25 de novembro

O Hemocentro Regional de Juiz de Fora (Hemominas/ JF) abre oficialmente a celebração do Mês do Doador de Sangue nesta quarta-feira (9), a partir das 9h, na sede da instituição, localizada na Rua Barão de Cataguases, sem número, no Centro. Contando com apresentação da banda do Exército e exposição de trabalhos escolares com a doação de sangue como temática, a unidade espera receber cerca de 150 doadores entre as 7h e as 18h desta quarta-feira.



O mês de novembro é dedicado a homenagem às pessoas que doam sangue, em função do Dia Nacional do Doador, celebrado no dia 25. Todos os hemocentros do Estado realizam atividades para comemorar a data, aproveitando para reforçar o trabalho de conscientizar a população sobre a

importância e necessidade desse gesto de solidariedade e cidadania.

Para doar, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar, desde que acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização disponível no site da instituição. A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar

a realização de, pelo menos, uma doação anterior.

Também é preciso pesar mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições mais gordurosas, deve-se

aguardar três horas para efetuar a doação, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação,

não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue,

não ter tido hepatite após os 11 anos,não ter feito tatuagem/sobrancelha definitiva/botox/piercing nos últimos 12 meses, piercing em região oral ou genital impede a doação de sangue por 12 meses após

a sua retirada. Por fim, também é necessário apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.



Agendamento



As doações devem ser agendadas online ou pelo MGapp - Cidadão. Em caso de não

comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.



