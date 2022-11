Arquivo pessoal - Buraco na via foi sinalizado com pedaço de madeira

Um internauta, que prefere não ser identificado, informou que buracos na Rua Márcio Teixeiras, no Bairro Teixeiras, Zona Sul de Juiz de Fora, têm causado problemas à população da comunidade. Ele explica que a circulação de veículos e pedestres é afetada pelo problema, podendo ocasionar acidentes e provocando prejuízos graves aos proprietários dos veículos.

Um dos buracos, que fica em frente ao número 55 é um afundamento do asfalto. O espaço foi marcado pela população para indicar o risco.



FOTO: Arquivo pessoal - afundamento do solo causa risco para motoristas e pedestres

Em outro ponto, um pouco adiante, há um outro buraco que demanda atenção, porque além do perigo para o tráfego de veículos por conta do desnível que causa no piso, há também a presença de lixo.

FOTO: Arquivo pessoal - Neste ponto há lixo dentro do buraco

A Acessa.com questionou a Prefeitura sobre a situação da via e aguarda o retorno.