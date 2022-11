PMMG - Reprodução

A 4ª CIA da Polícia Militar começa, na manhã desta sexta-feira (11), a Operação Proclamação da República com o objetivo de prevenir acidentes e crimes nas rodovias.

A operação acontece na rodovia MG-353, KM 70 e será realizada entre os dias 11 e 15 de novembro nas rodovias estaduais e federais delegadas nos oitenta e seis municípios que compreendem a Quarta Região da Polícia Militar.

A operação contará com policiais da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Meio Ambiente, Polícia Rodoviária Federal, Agentes do DEER/MG, PM's da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães Adestrados) e também do helicóptero do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Militares que trabalham no serviço administrativo também reforçarão o efetivo.





