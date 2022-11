Google Maps - Av. Costa e Silva

Para a execução de serviços da Secretaria de Obras (SO), a Avenida Presidente Costa e Silva, no trecho próximo à Rua Francisco Faeyer Sobrinho, será totalmente interditada no sentido Bairro/Centro, no horário entre 7h e 17h, na próxima terça, 15.

Será realizada uma obra de finalização da rede pluvial, e o sentido Santos Dumont / UFJF ficará impedido. Devido à intervenção, três linhas de ônibus do transporte coletivo urbano passam por alteração no itinerário.

Confira o desvio de cada linha:



Linha 531- Nova Califórnia:

- Sentido Bairro / Centro: ...Rua Prof. Vilas Bouçada, Rua Dr. Ferdinando Cyrne,

Av. Pres. Costa e Silva, Rua sem denominação, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua

José Victório Castegliani, Rua Octávio Malvaccini, BR 440, Rua Roberto Steigert,

Av. Pres. Costa e Silva...



- Sentido Centro / Bairro: Sem alteração.



Linha 534 e 539 - Santos Dumont:



- Sentido Bairro / Centro: ... Rua Álvaro José Rodrigues, Av. Pres. Costa e Silva,

Rua sem denominação, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua José Victório Castegliani,

Rua Octávio Malvaccini, BR 440, Rua Roberto Steigert, Av. Pres. Costa e Silva...



- Sentido Centro / Bairro: Sem alteração.