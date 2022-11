Reprodução Redes sociais - Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (10) no Bairro São Mateus

Um motoboy, que ainda não teve a idade divulgada pela Polícia Militar foi ferido com uma facada no pescoço, desferida por outro motoboy, em um estabelecimento na Rua Carlos Monteiro, no São Mateus, na tarde desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, os dois profissionais tiveram um desentendimento por conta de entrega de lanches, a briga evoluiu para agressão física. Um deles estava armado com uma faca e atingiu o outro.

O autor da facada tentou fugir, no entanto, uma equipe militar conseguiu cercá-lo e prendê-lo. O homem foi encaminhado para a Delegacia. A vítima foi levada para atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro.