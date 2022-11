Reprodução Internet - Rua Primeiro de Maio será completamente interditada para obras da Cesama

Em virtude da obra de remodelação de 80 metros de rede de água na Rua Primeiro de Maio, no Bairro Centenário, marcada para a segunda-feira (14), haverá interrupção no fornecimento de água para as residências localizadas no endereço, assim como será impedido o trafego de veículos por ela.

Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), os novos tubos de PVC, com 60 milímetros de diâmetro, irão aumentar a vida útil do sistema e reduzir a necessidade de manutenções.



A distribuição de água será suspensa diariamente da segunda-feira (14) até a próxima sexta-feira (18), entre as 8h30 e as 17h. A companhia pede a compreensão da população para que economize água até que a intervenção esteja concluída. Além disso, o trânsito local estará totalmente interditado da esquina com a Rua Santana até o final da via.