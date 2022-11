Arquivo - PM

Uma loja foi roubada na tarde desta sexta-feira (11), no bairro São Pedro, na Cidade Alta. De acordo com a PM, dois homens armados com revólver entraram no estabelecimento e renderam dois funcionários da loja. De acordo com imagens de câmeras de segurança, os suspeitos amarram as vítimas e as levaram para os fundos do estabelecimento. Ainda de acordo com a PM, foram levados R$ 2 mil reais em dinheiro e celulares das vítimas também foram roubados. Os indivíduos fugiram após o crime e não foram localizados.