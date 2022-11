Redes Sociais - Reprodução

Um caminhão não conseguiu subir o morro da rua João Moreira Rocha, no bairro Teixeiras, e acabou batendo em um poste no início da tarde desta terça (15).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os cinco ocupantes da carreta foram retirados com segurança. O motorista e esposa se queixaram de dor no braço, mas sem ferimentos. Dois ocupantes dispensaram atendimento e os outros três foram levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

De acordo com a Cemig, a empresa esteve no local para fazer o primeiro atendimento e eliminar a situação de risco. Uma equipe especializada está a caminho para providenciar a troca do poste, porém ainda depende da retirada do caminhão para realizar a troca da estrutura.

Ainda, segundo a Cemig, em função da ocorrência 166 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido. A previsão é de que o poste seja trocado e o serviço normalizado até o fim da tarde desta quarta (16).

A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o caminhão já foi retirado do local, mas ressalta que a via continua interditada para a realização do trabalho da Cemig.

