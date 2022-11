Polícia Militar - Drogas e arma foram encontrados em veículo clonado no Bairro Fábrica

Três homens com idades ainda não confirmadas foram detidos na tarde desta quarta-feira (16) com arma e drogas na Rua Eduardo Weiss, próximo ao número 8, no Bairro Fábrica, Zona Norte. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, uma equipe do Grupamento Especializado de Recobrimento (GER) realizava patrulhamento de rotina pela localidade, quando foi vista por três ocupantes de um veículo, que tentaram fugir. A ocorrência foi aberta por volta das 14h35.



Segundo a PM, os suspeitos realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram e dispararam contra os infratores. Dois dos autores foram atingidos, um foi ferido na perna e o outro na mão. Durante a abordagem, foi identificado que o carro utilizado pelo trio era clonado, dentro dele foram encontrados 15 barras de crack, seis de maconha e uma pistola. Os policiais não foram feridos.

Os suspeitos feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro. O terceiro envolvido, que não sofreu danos, foi levado para a Delegacia, junto ao material apreendido.

FOTO: Polícia Militar - Trio de infratores tentou fugir, mas foi detido pela equipe da PM

