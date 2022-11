Divulgação - Interdição no trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irá realizar interdições em algumas vias da cidade devido a realização da 73ª Corrida da Fogueira, que ocorre neste sábado (19). A partir das 14h de sexta-feira (18) a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, entre as ruas Doutor João Penido Filho e José Mário Vilella, será totalmente interditada. A intervenção acontecerá na pista sentido Centro/bairro, e a via permanecerá fechada até as 22h de sábado.

No dia da corrida, a partir das 16h45, serão interditadas as seguintes vias: Avenida Doutor José Procópio Teixeira, entre Avenida Rio Branco e alça da Igreja do Bom Pastor (sentido Centro/bairro); Rua Renato Dias, entre Avenida Doutor José Procópio Teixeira e Rua Senador Salgado Filho; Rua Doutor João Penido Filho, entre Avenida Doutor José Procópio Teixeira e Rua Senador Salgado Filho; e ruas Christóvão Malta e Coronel José Mário Vilella. Os agentes de transporte e trânsito estarão monitorando todo o percurso da prova. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta os motoristas não transitem pela Avenida Rio Branco e no bairro Bom Pastor após 18h30 porque não haverá fluidez para os veículos, o que causará retenções extremamente longas no trânsito.

O trânsito de veículos também será proibido na pista central da Avenida Rio Branco, entre as avenidas Brasil e Doutor José Procópio Teixeira, a partir das 16h45, no sábado; e na pista lateral da Avenida Rio Branco, entre Rua Senador Salgado Filho e Avenida Doutor Procópio Teixeira, após as 18h. Ainda de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), há a possibilidade das vias serem liberadas quando não houver conflito com a corrida, a critério da autoridade de trânsito. Para o desvio de quem precisar atravessar a Rio Branco, deverá subir até a Rua Senador Salgado Filho, virar à esquerda na Rua Pedro Mendes, contornar a rotatória em volta da Igreja do Bom Pastor, e pegar a Procópio Teixeira lado esquerdo sentido centro.



Transporte coletivo

O tráfego de ônibus será proibido na Av. Rio Branco a partir das 17h de sábado, até o fim da prova. Os veículos deverão passar pela pista lateral, fazendo breves paradas para embarque e desembarque de passageiros, paralelamente aos pontos existentes. Nas travessias da Avenida Barão do Rio Branco, onde houver conflito com a corrida, o transito estará parado enquanto estiverem passando os corredores, ou a critério do agente de trânsito, devendo ser liberado de acordo com a evolução da prova. A partir das 17h de sábado será alterado o itinerário dos ônibus com destino ao Centro, que circulam pela Avenida Rio Branco devido as alterações feitas pela pasta.



Percurso da prova

A corrida começa às 19h, a partir da Praça Presidente Médici, seguirá pelas avenidas Doutor José Procópio Teixeira (em contramão, pista sentido Centro/bairro), Barão do Rio Branco (pista central) até Rua Agassis, retornando também pela área central da via, até a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, seguindo e finalizando na Praça Presidente Médici.

