O trânsito na Avenida Itamar Franco será fechado para veículos no sentido Centro a partir do trevo da Ascomcer, até a Rua Dr Dirceu de Andrade, que é a Rua em que está localizada Maternidade Therezinha de Jesus, a partir de 6h desta quinta-feira, 17, para a realização de um reparo pela Secretaria de Obras.

A intervenção emergencial será necessária para o conserto no sistema da rede de drenagem do local. Todos os ônibus urbanos que transitam no trecho serão desviados pela Ladeira Alexandre Leonel e retornam para a Avenida Itamar Franco somente a partir da Rua Antônio Passarela.

Por outro lado, motoristas que seguem do Campus da UFJF e dos bairros Aeroporto e Dom Orione devem desviar pelo bairro Dom Bosco, pela Rua Vicente Beghelli e em seguida pela Rua Monsenhor Gustavo Freire para acessar a Itamar Franco.

Quem segue da Avenida Deusdedith Salgado e do Cascatinha têm a opção de desvio pela Ladeira Alexandre Leonel. Agentes de transporte e trânsito vão atuar no entorno da obra para orientar o trânsito. Porém, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) alerta que os motoristas devem evitar ao máximo o trecho e, quando possível, utilizar rotas alternativas para seguirem em direção ao Centro.