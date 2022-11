PMMG - Reprodução

Uma perseguição policial que começou no bairro Cerâmica terminou no bairro Esplanada com três pessoas, de 23,27 e 30 anos, presas por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e veículo clonado nesta quarta (16) em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelas ruas do bairro Cerâmica e se deparou com o carro, um gol que possuía as mesmas características de uma denúncia de veículo clonado, parado na via no sinal vermelho. Ao tentar realizar a abordagem do veículo os militares foram surpreendidos com uma tentativa de fuga com manobras perigosas, colocando em risco a integridade física das pessoas que passavam por ali.

A PM conseguiu interceptar o veículo e prender os suspeitos. Com eles foram apreendidos R$13.877,65, duas tocas ninjas, três rádios hts, dois carregadores alongados de 9 milímetros, um carregador de 9 milímetros, um carregador de glock .40, um carregador de 7,65 milímetros, uma pistola calibre 7,65 milímetros, uma pistola glock calibre 9 milímetros, dois revólveres calibre .32 milímetros, um simulacro de arma de fogo, trinta e nove cartuchos intactos calibre 32 milímetros, sessenta cartuchos intactos de calibre .38 milímetros, trinta e seis cartuchos intactos de calibre .380 milímetros, duzentos e vinte e três cartuchos intactos de calibre 9 milímetros, quatro aparelhos celulares um veículo clonado (gol), dezesseis barras de crack, oito barras de maconha, uma porção grande de haxixe e dezenove porções de crack.