Pixabay - Fogos de artifício com ruído são proibidos em JF

Como forma de conscientizar a população para que não solte fogos de artifício durante os jogos da Copa do Mundo, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou a campanha “Comemore no Grito”. A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Além de cartazes nos ônibus urbanos, a campanha vai contar com conteúdo nas redes sociais da PJF. Quem quiser incentivar a conscientização, também pode utilizar a #ComemoreNoGrito em postagens nas redes sociais. Em Juiz de Fora, é proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício das categorias “C” e “D”, que são os mais ruidosos. A lei 14.296/2021 prevê multa no valor de mil reais, que será dobrado em caso de reincidência. Este ano a Câmara Municipal acrescentou e alterou alguns dispositivos dessa lei. Agora, todos os estabelecimentos, como bares, restaurantes, clubes e casas noturnas, devem fixar placas informando a proibição.

A secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Aline Junqueira, destaca que é necessário o envolvimento da comunidade na conscientização. “É preciso que as pessoas reforcem, entre o ciclo de amigos, os impactos da explosão de fogos de artifício com ruído. Além de assustar de forma considerável os animais, que têm alcance da audição maior do que dos humanos, o barulho pode afetar a saúde de pessoas acamadas, pessoas com espectro do transtorno autista, bebês, pessoas idosas e internos de hospitais”, afirma.

Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos para o Fundo Municipal de Proteção dos Animais (Funpan). Para denunciar locais que estejam vendendo fogos de artifício de forma irregular, os cidadãos devem enviar mensagem por whatsapp para o telefone (32) 3690-7984.

