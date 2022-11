Arte Acessa - Barranco está cedendo no bairro Sagrado Coração

O deslizamento de um barranco na rua José Augusto de Paula, no bairro Vale Verde, na região Sul de Juiz de Fora, está deixando os moradores apreensivos. De acordo com a comunidade, o motivo para o deslizamento de terra, é devido às últimas chuvas que caíram no município. Além disso, o mato alto e a grande quantidade de lixo tem contribuído para o aparecimento de animais e insetos.



A aposentada Maria dos Santos, relata que o problema é antigo e a população não contribui para a manutenção do local. De acordo com ela, os próprios moradores jogam lixo e entulho nas encostas.

“É muito mato e muito lixo. Os próprios moradores não cuidam daqui. Então eles jogam lixo e entulho. Quando vem a chuva, o barranco despenca e ele vai descendo. Toda a época de chuva, a terra desce um pouco. Se ninguém fizer alguma coisa, os moradores serão prejudicados."



FOTO: Foto: Paulo Inácio - Mato alto e deslizamento de terra tem sido preocupação dos moradores

Residente há 36 anos no bairro, a aposentada Isaura Augusto, de 76 anos, relata que a via é local de passagem de ônibus e caminhões pesados, o que pode comprometer ainda mais a situação. Além disso, de acordo com a idosa, o barranco vem deslizando com o tempo e tem sido usado como depósito de lixo e entulho.



“Os ônibus passam aqui nessa rua e também caminhões pesados. A gente tem medo da rua ceder todinha. É muito perigoso se isso realmente acontecer. A gente fica com medo de algo ruim acontecer com a gente aqui.”



Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil realizou uma vistoria no local na manhã da última quarta-feira (16). Ainda de acordo com o Executivo, foi identificada uma situação de despejo irregular de grande quantidade de entulhos no barranco, o que aumenta a instabilidade.



A Prefeitura também informou que a equipe de engenharia da Defesa Civil não identificou risco para as casas do entorno e que, por meio da Secretaria de Obras e do Demlurb, irá realizar colocação de leira para redirecionar a água e vai realizar limpeza do córrego.



