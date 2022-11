Foto: Pixabay - Anuncio foi feito nesta quinta-feira (17)

O padre Pierre Maurício, idealizador da Missa do Impossível, anunciou nesta quinta-feira, 17, durante uma celebração na paróquia Santa Rita, que a última Missa do Impossível de 2022 mudou de local e não poderá acontecer na praça da Estação. Segundo ele, no dia 11 de dezembro a praça vai sediar um outro evento e isso poderia atrapalhar a movimentação de fiéis na região.

Portanto, a celebração será feita no mesmo dia 11, a partir das 17h, mas agora no terreno na rua Benjamin Constant ao lado da sede do Tupi Football Club. É um terreno que costuma servir de espaços, por exemplo, para circos que visitam a cidade. O local, segundo o padre, será todo preparado para receber milhares de fiéis e com uma estrutura diferenciada também.

A Missa do Impossível é a principal celebração dos católicos em Juiz de Fora no que diz respeito a aglomeração de religiosos. Recentemente, a celebração deixou de ser conduzida na Igreja São José, no Costa Carvalho, e passou para a igreja Santa Rita, no Bonfim. A missa acontece todas as terças às 19h.