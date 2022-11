Foto: Redes Sociais - Servidor da UFJF morreu nesta quinta-feira (17)

Morreu nesta quinta-feira (17), o ex-coordenador do SINTUFEJUF e técnico-administrativo da Faculdade de Farmácia da UFJF, Paulo Dimas de Castro. O servidor público fazia parte da última gestão da Associação dos Servidores da UFJF em 1992.

Em 1996, Paulo Dimas passou a fazer parte da Coordenação de Formação Sindical. Foram 21 anos de trabalho, encerrando em 2017, no cargo como coordenador geral. Antes de seu falecimento, ele era presidente do Clube Olaria, no bairro Santa Luzia, era filiado e membro do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT).

O sepultamento acontece nesta sexta-feira (18) às 11h30 na capela 4 do Parque da Saudade, onde o corpo está sendo velado.