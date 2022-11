Foto: Redes Sociais - PMs atenderam a ocorrência durante a manhã desta quinta-feira

Quarenta maços de cigarro foram roubados na manhã desta quinta-feira em uma distribuidora de bebidas na rua Acácio Alves Alvim, no bairro Marilândia, na região Oeste de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, dois homens entraram no estabelecimento, sendo um deles armado com uma pistola, quando anunciaram o assalto.

Ainda de acordo com a PM, um celular de uma cliente também foi levado. Os criminosos fugiram a pé e os agentes se mobilizaram com a ajuda do helicóptero Pegasus para encontrar os suspeitos, porém, nenhum deles foram localizados.