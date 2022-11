PJF - Nova célula do Reservatório Henrique de Novaes

Neste final de semana, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará a interligação da nova célula ao sistema da companhia, da quarta célula do Reservatório Henrique de Novaes, no bairro Santa Terezinha. O serviço será realizado das 18h de sábado, 19, às 6h do domingo, 20. Para isso, será necessário esvaziar as outras três células existentes no complexo do reservatório, o que pode comprometer o abastecimento da cidade neste período.

A Cesama pede a compreensão da população e orienta para que todos economizem água até que o abastecimento esteja normalizado, o que deve acontecer ao longo do domingo.



Localizado na Rua Tupi, no bairro Santa Terezinha, o novo reservatório irá aumentar a capacidade de armazenamento do município, visto que a unidade poderá reservar até cinco milhões de litros. Além disso, ela também irá tornar a operação do sistema de abastecimento mais flexível, principalmente nos períodos de calor intenso e de maior consumo.



A nova unidade é do tipo metálico vitrificado, contando com uma tecnologia diferenciada, que torna mais fácil a sua implantação e manutenção. A obra representa um investimento de cerca de R$ 5,1 milhões em saneamento básico.