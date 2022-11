Foto: Renan Ribeiro - Policiais foram acionados para intervir no caso

Um homem de 44 anos foi baleado e agredido na manhã desta sexta-feira (18) por suspeita de ter abusado sexualmente da sobrinha, de 6 anos, no bairro São Geraldo, região Sul de Juiz de Fora. De acordo com a PM, a mãe da criança relatou que o suspeito teria passado as mãos na região das nádegas da criança na quinta-feira (17) e que a vítima estaria se comportando de maneira estranha nos últimos dias. Ao indagar a criança, a mesma teria confirmado que o tio teria passado as mãos nela.

Na data de hoje, o caso teria se espalhado pela vizinhança e o suspeito foi agredido pelos moradores, além de ter levado um tiro na mão direita. A PM foi acionada para intervir na confusão. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem caído no chão e com confusão mental. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). A Polícia não conseguiu localizar quem poderia ter sido o autor dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tags:

Abuso Sexual | Abuso sexual infantil | Criança | pmmg | Preso | São Geraldo