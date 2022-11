Arquivo pessoal Mariana Venanccio - Modelo se divide entre a cidade estadunidense e Juiz de Fora, onde espera conseguir novas oportunidades de trabalho depois da participação no concurso, representando Nova York

FOTO: Arquivo pessoal Mariana Venanccio - Modelo se divide entre a cidade estadunidense e Juiz de Fora, onde espera conseguir novas oportunidades de trabalho depois da participação no concurso, representando Nova York

Foram os sonhos que levaram a modelo juiz-forana Mariana Venanccio ao palco do Miss Brasil USA, evento que aconteceu em Miami, no último sábado (12). De volta a Juiz de Fora, Mariana ressalta o orgulho da trajetória, não só no concurso, mas também na vida. Ela foi selecionada para representar o estado de New York e, pela primeira vez, encarou o desafio de desfilar na passarela.

"Eu diria que essa experiência começou a alguns anos atrás, quando eu via séries como "Gossip Girl" e sonhava em conhecer New York, mas naquela época isso era um sonho muito distante pra mim porque não tinha condições de fazer essa viagem", conta Mariana. Mas ela fez o que estava em suas mãos para realizar seu sonho. "Comecei a focar no trabalho e fazer inglês para um dia conhecer minha cidade dos sonhos. Há um ano atrás eu decidi que era o momento de ir conhecer New York e me inscrevi pra um intercâmbio, que começou em abril desse ano."

Com a experiência, ela fez amizades, conheceu muitas pessoas e as oportunidades de trabalho como modelo começaram a chegar. "Eu descobri isso como uma grande paixão e comecei a procurar por mais e mais trabalhos nessa área, foi assim que por indicação de amigos eu conheci o Miss Brasil USA, evento que já acontece a 30 anos e tem como objetivo escolher as brasileiras mais bonitas que moram nos Estados Unidos". Ela conta que se inscreveu e, após alguns dias, a organização entrou em contato para convidá-la para a seletiva do Nova York.



"Foi uma experiência incrível participar do evento mas ao mesmo tempo um grande desafio pra mim, eu nunca tinha desfilado antes, foi minha primeira experiência na passarela, tive medo e receio mas venci isso e fiz um lindo desfile representando New York", narra.

Para a jovem que trabalha como promoter, divulgando os melhores restaurantes e baladas da cidade que nunca dorme, foi o momento de encontrar também outras histórias de mulheres que encontraram inspiração e oportunidades nos Estados Unidos. "Ser imigrante não é fácil, é preciso fazer muitas renúncias e somos todas vitoriosas por estarmos vivendo nossos sonhos na América. Essa experiência me motivou a ir ainda mais além, ser mais perseverante, focar nos meus objetivos para ampliar minha carreira como modelo e digital influencer, inspirando mulheres que assim como eu, tiverem uma origem humildade a acreditarem no seu potencial e lutarem pelos seus sonhos, por maiores que eles sejam."

Após a vivência, Mariana pretende continuar se dividindo entre Juiz de Fora e Estados Unidos, ampliando a carreira nos dois lugares que leva no coração.