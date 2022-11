Divulgação PJF - Fórum Roza Cabinda construiu programação diversa junto aos movimentos sociais da cidade

A maratona de atividades e eventos que compõem a programação dos '21 Dias de Ativismo Antirracista' tem início neste domingo (20), com uma série de atividades no Museu Ferroviário.O Fórum de Debates Roza Cabinda, junto com os movimentos sociais da cidade reuniu as diversas manifestações culturais, sociais, políticas, integrando uma rede de conhecimento e prática que vai atuar nos diferentes territórios da cidade, levando as discussões e temas que envolvem o antirracismo para a realidade de cada espaço.

A iniciativa marca o seu início no Dia da Consciência Negra e se encerra no dia 10 de dezembro, quando é celebrado do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os dois marcos estão presentes na totalidade das reflexões propostas pelos participantes.



A pluralidade dos eventos incluídos nos 21 Dias de Ativismo Antirracista, conforme o gerente do Departamento de Planejamento e Participação Popular e integrante do Fórum, Antônio Hora, reflete a diversidade de expressões da população. "A negritude não é única, ela é plural. Nós não somos uma coisa só, somos essencialmente, plurais. Na cor da pele, na forma de manifestação, na forma de religiosidade, a pluralidade é a nossa grande marca."

Antônio parte do exemplo de uma discussão muito presente dentro dos estudos sobre questões raciais, que é o colorismo, para exemplificar essa presença plural na sociedade. "Quando a gente fala de colorismo no Brasil, é um aspecto problemático, porque quem é negro no Brasil, em um país que é altamente mestiçado? Você tem negros retintos, que têm a pele bem escura, até negros que têm a pele bem clara, e que são negros também. Então, nesse sentido, acho que a pluralidade que a gente está vendo, desde a Marcha do feijão de Ogum, quanto na programação dos 21 Dias de Ativismo Antirracismo, reflete essa realidade própria e típica da negritude. Nós não somos uma coisa só, somos essencialmente, plurais."

Nesse sentido, conforme Antônio, uma das intenções do Fórum na construção da programação, que contou com apoio e participação a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), foi realizar um programa amplo e descentralizar a discussão antirracista. 'Geralmente, você tem esses eventos sendo realizados me um único espaço da cidade, em um horário específico e ponto. Fizemos o contrário, espalhamos pela cidade inteira, em vários lugares em que discussão está sendo feita, com suas singularidades."

As atividades vão da comunidade Pio X no Bairro Ipiranga, Zona Sul, até a Ponte Preta, na Zona Norte, passando por todas as regiões da cidade. "Temos atividades no Santa Luzia, no Caiçaras, no Santa Cândida, na Praça CEU, em Benfica, no Anfiteatro João Carriço, no Centro, no Museu Ferroviário, no Viaduto Arquiteto Hélio Fádel. Quando o evento se concentra apenas na parte central da cidade, só vai participar quem está no Centro ou tem acesso mais fácil. Dessa forma, buscamos essencialmente descentralizar a discussão racial e a questão étnica", reflete Antônio.





Além da diversidade, há vários eixos e áreas que vão ser abordadas. Entre elas, um dos pontos centrais é a Educação. Escolas do Município receberão o projeto, com contação de histórias, concursos de redação com o tema Roza Cabinda, porque, conforme Hora, o ambiente escolar é de fundamental importância para formar pessoas antirracistas.



"São várias as mensagens que esse evento deixa. Estamos na cidade inteira e lutamos na cidade inteira. Não faço uma luta antirracista em apenas um território, um bairro. Ela precisa perpassar todos os bairros. Costumo brincar que nós temos que contaminar de uma maneira muito positiva a cidade com a discussão antirracista. Quando fazemos um evento que tem uma gama tão grande de atividades e acontece em vários pontos da cidade, é muito difícil a população não vai ficar sabendo ou mesmo deixar de participar de um desses eventos", explica o gerente.



Antônio Hora ainda ressalta que, assim como a mão de obra negra construiu toda a cidade de Juiz de Fora, é necessário dividir as questões negras com toda a cidade. Ele também reforça que é fundamental que as pessoas brancas se empenhem na luta antirracista. "Precisamos envolver a população branca, ou nós levaremos muito mais tempo para conseguirmos lograr êxito nessa luta".

Por fim, Antônio deixa o convite para que todas as pessoas compareçam e participem das atividades que integram a programação. "Esses eventos mostram essencialmente a pluralidade e excelência que existe dentro da negritude. Temos oficina de turbante, oficina de maquiagem, evento de afroempreendedorismo, Slam de poesia, um resgate muito importante das figuras de resistência histórica da cultura negra em Juiz de Fora, pessoas que já morreram outras que estão vivas, Feira Cultural e toda a riqueza e potência da nossa Cultura."



Confira a programação completa:



20/11 (domingo):

14h: Lançamento do CD Preto ou Branco - Teatro Paschoal Carlos Magno

14h às 18h: Roda de Conversa do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) - Museu Ferroviário

19h: Apresentação Cultural do Grupo de Artes Cênicas e Políticas “As Ruths”

Local: Museu Ferroviário



21/11 (segunda):

Voz da Juventude - Encontro com estudantes do ensino médio e fundamental sobre os desafios da juventude negra

Local: Escola Estadual Maria de Magalhães Pinto – 7h30 e 13h30

8h às 16h: Festival Literário Literarte e Divulgação do Resultado do Concurso de Redação Roza Cabinda - Teatro Paschoal Carlos Magno



22/11 (terça):

Voz da Juventude - Encontro com estudantes do ensino médio e fundamental sobre os desafios da juventude negra

Local: Escola Estadual Juscelino Kubitschek – 7h30

8h às 16h: Festival Literário Literarte - Teatro Paschoal Carlos Magno

10h às 17h: Exposição “Anguzada: Fábulas de Abá”, de Lúcio Rodrigues - Espaço Cidade



23/11 (quarta):

8h às 16h: Festival Literário Literarte - Teatro Paschoal Carlos Magno

10h às 14h: Exposição “Anguzada: Fábulas de Abá”, de Lúcio Rodrigues - Espaço Cidade

18h: Show Maracatu Ecoou na Mata - Praça Geraldo Pelzers - Bairro Santa Luzia

20h: Espetáculo Teatral “Ventre Balogun” - Teatro Paschoal Carlos Magno



24/11 (quinta):

8h às 16h: Festival Literário Literarte - Teatro Paschoal Carlos Magno



25/11 (sexta):

10h às 14h: Exposição “Anguzada: Fábulas de Abá”, de Lúcio Rodrigues - Espaço Cidade

19h: Releituras Afro-brasileiras - Teatro Paschoal Carlos Magno



26/11 (sábado):

9h às 13h: Exposição “Anguzada: Fábulas de Abá”, de Lúcio Rodrigues - Espaço Cidade

10h30: Apresentação de encerramento da Oficina de Técnica vocal e imersão ao cancioneiro da música afro brasileira e afro americana - Elmir Santos - Museu Ferroviário

14h às 18h: Projeto Artes Urbanas - Praça de Sta Cândida

19h: Cine Quilombagem “Nós Cartográficos” - Anfiteatro João Carriço



27/11 (domingo):

10h: Visita Teatralizada e Guiada - Parque da Lajinha

18h: Cine Quilombagem: Negra somos - quando me descobri negra / Direção: Lorena Lopes - Praça CEU - Classificação Livre

13h às 18h: 2ª Feira Cultural Sou+Black Kings - Praça do bairro Ponte Preta



29/11 (terça):

19h: Roda de Conversa - Afroempreendedorismo com o Grupo Pretos Juntos no Topo - Anfiteatro João Carriço



30/11 (quarta):

19h: Roda de Conversa - Heróis da Resistência: As Lutas do Povo Negro de JF - Anfiteatro João Carriço Hora: 19h



1/12 (quinta):

19h: Roda de Conversa - O Slam de Poesia Como Ferramenta da Luta Antirracista

Participação: Confraria dos Poetas e Vozes da Rua - Anfiteatro João Carriço



3/12 (sábado):

14h às 18h: Projeto Artes Urbanas – Praça CEU



4/12 (domingo):

9h às 13h: Projeto Artes Urbanas - Viaduto Hélio Fádel



5/12 (segunda):

19h: Mostra de Cinema Negro Com Roda de Conversa Temática - Anfiteatro João Carriço



6/12 (terça):

19h: Mostra de Cinema Negro Com Roda de Conversa Temática (acervo Cinefanon) - Anfiteatro João Carriço



7/12 (quarta):

19h: Mostra de Cinema Negro Com Roda de Conversa Temática (acervo Cinefanon) - Anfiteatro João Carriço



8/12 (quinta):

19h: Mostra de Cinema Negro Com Roda de Conversa Temática (acervo Cinefanon) - Anfiteatro João Carriço



9/12 (sexta):

19h: Mostra de Cinema Negro Com Roda de Conversa Temática (acervo Cinefanon) - Anfiteatro João Carriço



10/12 (sábado):

Encerramento