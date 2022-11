PJF - Reprodução

O Parque Municipal recebe neste domingo (20) mais uma edição do Yoga no Parque. A aula será realizada com a professora Erika Senra, às 10h. O equipamento da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) é um local de natureza e tranquilidade, ideal para a prática. O encontro do público será na Praça Central, às 9h50.



O objetivo é propiciar benefícios à saúde, com uma prática que envolve o bem-estar em todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. É importante lembrar de trazer colchonete, canga ou toalha, já que as atividades são realizadas em local aberto.



Para professores e professoras de yoga que queiram se voluntariar para ministrar aulas no Parque Municipal, podem entrar em contato pelo e-mail parquemunicipaljf@gmail.com ou pelo instagram.



A população está convidada também para usufruir de toda estrutura que o Parque Municipal oferece, com campos de futebol, parquinho, churrasqueiras, quadras poliesportivas, além de lugares para apreciação das áreas verdes e lagos do parque.



O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.