O corpo de um homem de 62 anos foi encontrado no bairro Teixeiras, na tarde de sexta-feira (19), em Juiz de Fora. De acordo com a PM, a vítima estava com sinais de agressão e teve as mãos amarradas. O corpo foi encontrado pelo irmão da vítima dentro de um porão.

A perícia foi acionada e o corpo levado para o IML. Não há informações sobre quem poderia ter cometido o crime. O caso será investigado.

