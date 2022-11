Reprodução Redes sociais - Veículo bateu em construção da Cesama e o motorista de 25 anos morreu no local

Um homem de 25 anos morreu em um acidente registrado às 2h28 desta segunda-feira (21), na Avenida Brasil, na altura do Bairro Cerâmica, Zona Norte. O jovem trafegava pelo local, quando perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu com um elevado de concreto da Cesama, caindo na margem do Rio Paraibuna. O motorista morreu na hora.



Testemunhas informaram que o homem dirigia em alta velocidade, o que pode ser preponderante para a ocorrência do sinistro. O veículo liberado para custodiante e o corpo foi removido pela funerária de plantão.

