Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros no Bairro Bom Jardim, Zona Leste, na tarde deste domingo (20). A ocorrência foi registrada por volta das 16h25, quando os policiais militares compareceram ao local e constataram que a vítima estava caída no chão e não apresentava sinais vitais. De acordo com as informações que foram levantas pela equipe da Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a pé no bar do homem executado. Um deles entrou no comércio, sacou a arma e disparou contra a vítima, enquanto o outro dava cobertura do lado de fora do estabelecimento.



O comerciante tentou fugir, mas foi perseguido pelo autor. Equipes da PM receberam informações de populares que teriam visualizado toda movimentação do autor e de seus comparsas. Após realizar buscas, os policiais conseguiram prender os autores, quatro homens com idades entre 21 e 28 anos e uma mulher de 24 anos.



Com eles, foram encontradas duas armas de fogo, ambas de calibre 9mm, além disso, foram apreendidos cinco cartuchos deflagrados de 9mm e outros 9 intactos do mesmo calibre, 38 pedras de crack, 16 papelotes de cocaína, 9 buchas de maconha dois celulares e um cartucho de munições calibre 7,62. Os presos foram encaminhados à polícia judiciária e o corpo foi removido pela funerária, após a realização do trabalho da perícia médica.









