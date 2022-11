Nesta quinta-feira (24) de 8h às 12h, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dará continuidade à manutenção do conjunto motobomba da sua estação elevatória de água na Rua João Henriques Vila Leal, no bairro Vitorino Braga. Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local, o que pode afetar o abastecimento nos bairros Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, São Tarcísio, Santa Rita e Três Moinhos.



No mesmo dia, também de 8h às 12h, a companhia irá executar a limpeza do seu reservatório na Rua José Pina, no Condomínio Spina Ville II. Para a realização do serviço, será necessário suspender o abastecimento no condomínio durante os trabalhos.



A companhia pede a compreensão da população para que economize água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que o sistema seja regularizado até a noite desta quinta.



