A chuva chega a Juiz de Fora nesta semana. Segundo o professor Renan Tristão, do perfil Clima e Tempo, por estarmos em uma estação chuvosa é natural que dias ensolarados não fossem durar muito tempo. Devido a intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas associada a calor e a alta umidade as chuvas , trovoadas e temporais voltam nesta semana.

Ainda, de acordo com Renan, as instabilidades recomeçam nesta terça (22), de forma ainda tímida e isolada e começa a ganhar força na quarta, com a condição pré-frontal. Na quinta, as chuvas volumosas poderão ocorrer, durante a passagem de uma frente fria pelo oceano. E o restante da semana segue com pancadas de chuva, com queda leve da temperatura.

Os termômetros podem bater a temperatura mínima de 17°C e a máxima de 26°C.