As obras de despoluição do Rio Paraibuna para a implantação do tronco coletor de esgoto na Av. Ibitiguaia, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora, já possui quase três meses de duração. Os trabalhos começaram no último dia 26 de agosto. Na época, a Prefeitura informou que a duração total da obra seria de 30 dias.



Porém, é possível identificar que as obras ainda estão em andamento. O objetivo será contribuir para que o esgoto seja recolhido e enviado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro Granjas Bethel. Dessa maneira, todo o esgoto coletado não irá desaguar no Rio Paraibuna.



A equipe de reportagem do Portal ACESSA.com esteve no bairro Santa Luzia para conversar com moradores locais. De acordo com a aposentada Maria Elisa de Souza, a obra foi mal programada. Ainda de acordo com ela, há dificuldades de sair de casa por conta da lama que se forma no local devido às chuvas.



“Quando chove aqui fica muita lama. A gente não consegue sair. Além disso, a minha filha tem uma loja de roupas em casa. Ela já teve perda de material por conta da poeira que é gerada com as obras. Essa obra aqui eu acho que foi mal programada por conta que estamos em época de chuva.”



A moradora Roberta Oliveira, compartilha do mesmo pensamento. Segundo ela, o carro em que ela dirigia chegou a atolar devido a quantidade de barro que estava na via no momento em que ela foi sair de casa a ponto de ter que chamar um guincho para a remoção do veículo. Ela também alega que os moradores seguem insatisfeitos com o atraso das obras.



“O meu carro chegou a ficar atolado em um dia que eu precisei sair de casa. Era domingo e estava chovendo muito. Com a lama, meu carro atolou e eu tive que chamar um guincho para fazer a remoção. O veículo chegou a ficar danificado na parte de baixo. Além disso, nós temos crianças aqui e a obra causa muita poeira, então fica muito difícil mesmo. Ou a gente deixa o carro dormir na rua ou nem sai de casa. É muito complicado.”



Em relação a mobilidade, a PJF fez algumas alterações no trânsito de veículos. A Avenida Ibitiguaia está interditada no trecho após a interseção com a Rua Thereza Nogueira dos Santos até o entroncamento com a Avenida Santa Luzia, no sentido Ipiranga para o bairro Santa Luzia. As linhas 106, 113, 114, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 190 e 590 tiveram seus itinerários alterados.



A ACESSA.com entrou em contato com a Prefeitura para saber se existe alguma previsão para o término das obras. Porém, até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno.