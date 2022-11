As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de todo o Estado terão o horário de funcionamento alterado nos dias em que o Brasil joga na Copa do Mundo do Catar. As mudnaças começam já nesta quinta-feira (24) e nos demais dias em que os jogos ocorrerem às 16h, o expediente será das 7h às 15h nas unidades Barreiro, Betim, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Praça Sete, Uberlândia, Varginha e Venda Nova. Nas demais unidades, o funcionamento será das 8h às 15h.

Já nos dias em que as partidas irao acontecer às 13h, o expediente das UAIs será das 7h às 12h nas unidades Barreiro, Betim, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Praça Sete, Uberlândia, Varginha e Venda Nova. Nas demais unidades, o funcionamento será das 8h às 12h.

O Estado possui 34 UAIs. Os serviços podem ser relizados através de agendamento de forma gratuita nos canais do Governo de Minas, como o Portal MG, terminais de autoatendimento e aplicativo MG App. Vários serviços prestados nas UAIs também estão disponíveis em formato digital nesses canais.