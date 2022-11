Os bairros São Sebastião, Santa Cândida, Aragão, São Benedito, Vila Alpina, Jardim do Sol, Bonsucesso e Santos Anjos podem ser afetados por interrupção no abastecimento, em função de roubo de cabos que foi verificado no Reservatório São José e na elevatória de água do Parque ABC, na manhã desta quarta-feira (23). A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) registrou a Ocorrência junto à Polícia Civil. A interrupção na distribuição de água deve durar até a realização dos reparos necessários.



A Prefeitura orienta a população para realizar denúncias sobre danos ao patrimônio público, por meio do aplicativo "Cidade Segura", que pode ser baixado nas lojas de aplicativos para celular. Na tela inicial da plataforma constam cinco ações possíveis: faça uma denúncia; telefones úteis; fale conosco; estatísticas; e notícias.

No botão “denúncias” o cidadão envia a informação de dano ao patrimônio público. Ele ainda tem a opção de inserir uma imagem, detalhando melhor a situação flagrada. Depois é só enviar. O conteúdo é encaminhado imediatamente ao setor responsável pelo recebimento da demanda.

