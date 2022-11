Dois homens que portavam quatro aparelhos de celular e dois tabletes de maconha foram encontrados por policiais penais no entorno da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, nessa terça-feira (22). De acordo com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), não houve tentativa de invasão à unidade. Quando os policiais avistaram a dupla, tentaram abordá-la, no entanto, os dois suspeitos fugiram em direção a um matagal.



Um deles, conforme o Depen, tentou sacar uma arma de fogo. Quatro disparos foram feitos, mas, de acordo com o Departamento, ninguém foi ferido. Próximo ao local em que os dois estavam, foram localizados e apreendidos os materiais ilícitos. A hipótese do Depen é a de que os indivíduos possivelmente tentariam arremessar os ilícitos.



Tags:

Geral