Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Esplanada, na Região Norte de Juiz de Fora, na tarde desta quarta-feira (23). De acordo com a PM, durante uma operação no bairro, os militares receberam a informação de que um menor estaria com uma arma de fogo no local.

Os agentes conseguiram abordaram o adolescente e com ele foram encontrados uma barra prensada de maconha, 19 buchas e mais uma porção da mesma droga, embalagem para endolar os entorpecentes, um revólver calibre. 22 e seis munições calibre .22. O menor assumiu ser responsável pelos materiais e recebeu voz de apreensão. Ele foi levado para a delegacia.

Foto: PMMG - Arma e drogas foram apreendidas pelos PMs

