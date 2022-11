O derramamento de óleo na Avenida Rio Branco, no Quintas das Avenidas deixou o trânsito interrompido na manhã desta quinta-feira (24), o trecho da via no sentido Bandeirantes/Centro foi fechado. De acordo com a Prefeitura, não há notificação de ocorrência ou acidente no local, durante a madrugada, mas o isolamento do local foi necessário para evitar riscos.

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local e atuam tanto na orientação do tráfego no trecho, quanto na aplicação de serragem na pista.