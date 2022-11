Uma adolescente de 17 anos foi vítima de importunação sexual na noite da última quarta-feira (23), nas escadarias do Cine-Theatro Central, no centro de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a estudante estava sentada nas escadarias do Teatro durante o intevalo de aula, quando um jovem de 23 anos se aproximou da menor, retirou o órgão genital e começou se masturbar na frente da vítima.

Assustada, a jovem saiu correndo e voltou para a instituição de ensino e contou sobre o ocorrido. Ao tomarem conhecimento do caso, populares perseguiram o suspeito. Ele foi preso pela Polícia Militar na rua São João e levado para a delegacia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Abuso sexual infantil | Assédio Sexual | Homem | importunação sexual | Mercado Municipal | Polícia federa | Preso | prisão